Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardımlarla 5 ton sıvı yağ alınarak, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde zarar görenler için İlçe Müftülüğü tarafından 2. kez yardım kampanyası başlatıldı. Daha önce de düzenlenen kampanyada 5 ton sıvı yağ deprem bölgesine gönderilmişti.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kardeşlerimize ikinci kez düzenlenen sıvı yağ kampanyasına kısa sürede 140 bin TL nakdi yardım bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun" ifadeleri kullanıldı.