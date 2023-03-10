Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü ve TDV Hisarcık Şubesince Hatay’a 310 gıda kolisi gönderildi.

TDV Hisarcık Şubesince toplanan 170 bin TL değerinde 310 gıda kolisi İlçe Müftülüğü önünde kamyona yüklenerek yapılan duanın ardından Hatay’a gönderildi.

Programa Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve din görevlileri katıldı.

Kaymakam Tosun, yardımda bulunan vatandaşlara ve yardım toplanmasına vesile olan din görevlerine teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, yapılan yardımlardan dolayı ilçe halkına ve din görevlilerine teşekkür etti. Müftü Akyol’un yaptığı duanın ardından gıda kolisi yüklü kamyon Hatay’a doğru yola çıktı.