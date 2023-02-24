Öte yandan, bağışlanan etler yüklendiği tırlar ile afet bölgesindeki kentlere gönderildi.

Açıklamada, et bağışının Afyonkarahisar Ticaret Borsası üyeleri tarafından yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Duyarlı üyeler Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Kızılay aşevlerinde dağıtılmak üzere 22 ton et bağışlamıştır. Hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada deprem bölgesindeki Kızılay aşevlerinin yapacakları yemeklerde kullanılması için 22 ton kırmızı et bağışlandığı belirtildi.

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