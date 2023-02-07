Trabzon’un Araklı ilçesi Değirmencik mahallesi nüfusuna kayıtlı Mücahit Akbayrak (32) Osmaniye’de kaldığı Uçar Otel’in depremde yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgedeki hızlı tren projesinde formen olarak çalışan Mücahit Akbayrak’ın enkaz altından cansız bedeni çıkartılırken, cenazesi yapılacak otopsi sonrası memleketi Trabzon’a gönderilecek. Akbayrak’ın bekar olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen şiddetli depremin etkilediği illerden olan Osmaniye’de kaldığı otelin depremde çökmesi sonucu bölgedeki hızlı tren pprojesinde çalışan Trabzonlu şahıs hayatını kaybetti.

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