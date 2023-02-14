Deprem sonrası Mardin’e gelen deprem mağdur ailelerin çocuklarının yüzü Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı hocaları ve öğrencileri ile gülüyor.

Deprem sonrası Mardin’e gelen deprem mağdur ailelerin çocuklarının yüzü Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı hocaları ve öğrencileri ile gülüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili doğrudan etkileyen depremin çocuklarda oluşturduğu olumsuz duyguları silmek ve meydana gelebilecek travmaların önüne geçebilmek amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın talimatlarıyla çocuk gelişimi programı öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerinden oluşan ekipler kuruldu. Ekipleri oluşturan çocuk gelişimi programı hocaları ve öğrencileri, üniversite rektörlüğü koordinesinde Mardin’e gelen deprem mağduru ailelerin yerleştirildiği yurt ve otellere ziyaretlerde bulunarak çocuklara yönelik tanışma etkinliği, hikaye, sanat çalışması, müzik, oyun, drama gibi destek etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.

Çocukların yoğun ilgisi içinde başlayan etkinliklerin bir hafta süreyle devam edeceği belirtildi. Hikaye, sanat çalışması, müzik, oyun, drama etkinliklerine aileler de katılarak çocuklarıyla birlikte oyunlar oynadı. Deprem gibi afetlerin çocuklar açısından en zorlayıcı tarafının yaşananların çocuklara nasıl aktarılacağı ve yetişkinlerin çocuklara nasıl davranacağı hususu olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “Bu anlamda çocuklara yönelik gerçekleştirilecek etkinlikler, oyunlar ve benzeri aktivitelerin bu zorlukları aşmada oldukça önemli işlevlere sahiptir" dedi.

Rektör Özcoşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu etkinliklerin bu alanda çalışan profesyonel çalışanlar tarafından yapılması çocukların ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi açısından son derece hayatidir”.

Bir hafta süreyle devam edecek şekilde planlanan destek etkinliklerinin deprem sonrası Mardin’e gelen deprem mağduru ailelerin yerleştirildiği bütün yurt ve otellerde gerçekleştirileceği kaydedildi.