Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Kastamonu’ya dönüş yapan Kastamonu Belediyesi itfaiye ve diğer destek personeline teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Kastamonu’ya dönüş yapan Kastamonu Belediyesi itfaiye ve diğer destek personeline teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından Kastamonu Belediyesi, tüm ekipleriyle seferber oldu. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından hemen harekete geçerek deprem bölgesine ulaştı. Kastamonu Belediyesi ekipleri, bölgedeki arama-kurtarma ve destek çalışmalarında aktif görev aldı. Arama-kurtarma çalışmalarına Kahramanmaraş’ta başlayan ekipler, sonrasında Adıyaman ve Hatay’da da arama-kurtarma çalışmalarında bulundu.

Bölgeye gider gitmez 3 kişiyi enkazdan çıkaran, hem bölgedeki yangınlarla mücadele eden hem de yüzlerce kişinin enkazdan kurtarılmasına destek olan Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, fedakarlıklarıyla afetzedelerin destekçisi oldu.

Afet bölgesine 65 personel gönderen Kastamonu Belediyesi, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun yakından takip ettiği acil durum çalışmalarındaki görevini tamamlayarak Kastamonu’ya döndü.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Avni Çakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile birlikte Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden yaralayan depremlerin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye ekipleri ile diğer destek personelini ziyaret etti.

İtfaiye personeline gösterdikleri özveriden ve fedakarlıktan dolayı teşekkür edildi

Başkan Vidinlioğlu, depremin ilk sabahında gönüllü olarak bölgeye giderek arama ve kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeline gösterdikleri özveriden ve fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, Türkiye’nin güneyinde 11 ili etkileyen çok büyük bir deprem meydana geldiğini belirterek, zaman zaman bölgede artçı depremlerin devam ettiğini kaydetti.

Deprem sonrasında bölgeye gittiğini ve yaşanılan acı tabloyu gördüğünü ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana ve ilçeleri olmak üzere her tarafı dolaştım. Kilis ve Şanlıurfa’ya uğrayamadım. Depremin şiddetini kelimelerle tarif etmek gerçekten imkansız. Özellikle Hatay’da ayakta bina kalmamıştı. İlk günden itibaren bizi bir arada tutan dayanışma ruhumuz ile birlikte Kastamonu’dan hem yardım malzemeleri hem de çok sayıda yardım ekibi bölgeye intikal etti. Bu intikaller içerisinde özellikle belediyemizin itfaiye birimi haftalık değişme yaparak bölgeye gittiler. 65 kişilik gurubumuz bölgede büyük bir özveri ile çalıştı. Arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı oldular. Bunun haricinde 24 tır dolusu da yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Bozkurt ilçemizde meydana gelen büyük afeti yaşanabilecek en büyük afet olarak düşünüyorduk ama böylesine büyük bir afet meydana geldi. Maalesef deprem de ülkemizin acı bir gerçeği. Manzarayı gördükten sonra bizim burada yaşadığımızın yüzlerce katını orada görmüş olduk. Cansiperane çalışan belediyemizin kıymetli personeline. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle itfaiye birimimiz çok ciddi bir gayretin içerisinde oldu. Bölgeye gönüllü olarak giden farklı birimlerden personelimiz de oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bizi güçlü kılan da bu zaten. İnşallah birlikte o bölgeyi birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

“Depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızla bölgeye görev aldık”

Depremin ilk gününden itibaren devletin tüm kurum ve kuruluşları ile bölgede olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Depremin ilk gününde bölge valilerimizi, belediye başkanlarımızı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u aradım. Kastamonu Belediyesi olarak bölgeye başta personel olmak üzere ekipman desteği sağladığımızı ve sağlamaya da devam edeceğimizi ifade ettim. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. Allah ülkemize böylesine büyük afetler yaşatmasın. Ölenlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem sonrasında ilimize gelen 4 bin civarında misafirimiz var. Bunların bir kısmını evlere, bir kısmını ise yurtlara yerleştirdik. Misafirlerimizin hepsi bizim emanetimiz. Misafirlerimizin hepsini en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Bir miktar daha ilimize gelecekler olacaktır. Belki misafirlerimizden ilimize kalıcı olarak yerleşmek isteyenler olacak. İnşallah bu günleri beraber atlatacağız. Her gün hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Genel Başkanımız hem de bakanlarımız gerekli açıklamaları oluyor. Önce enkazlar kalkacak. Daha sonra ise yeni yerleşim planları ile birlikte yıkılan konutların yerlerine teknolojinin son imkanları kullanılarak yenileri yapılacak” diye konuştu.

“Tarih boyunca memleketimizin her türlü ihtiyacında hep önce koşan bir il olduk”

Deprem bölgesine yapılacak yardımlara ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Valiliğimizde kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Topyekûn bir seferberlik anlayışı ile yeni bir kampanya düzenleyeceğiz. Ramazan ayı yaklaşıyor. Hem Ramazan ayı öncesinde hem de Ramazan ayı boyunca yardımlarımızı bölgeye göndereceğiz. Bu kampanyada da orada bulunan kardeşlerimize erzak, temizlik ürünleri yollayacağız. Oradaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için de yardımlarımızı sürdüreceğiz. Biz çok büyük bir afeti yaşamış bir bölge olarak yardımlaşmanın ve dayanışmanın ne olduğunu çok iyi biliriz. Biz Kastamonu olarak tarih boyunca memleketimizin her türlü ihtiyacında hep önce koşan bir il olduk. Nasıl biz sel afetinin yaralarını yardımlaşma ile sardıysak devlet-millet el ele vererek bu yaraları saracağız” şeklinde konuştu.

“Hayırseverlerimizin desteğiyle 20 tır yani 20 bin yardım kolisini daha Ramazan ayı boyunca bölgeye sevk edeceğiz”

Deprem bölgesinde büyük bir özveri göstererek görev alan Kastamonu Belediyesi personeline çalışmalarından ötürü teşekkür eden Vali Avni Çakır ise, “11 ili etkileyen depremler tüm Türkiye’yi derinden yaraladı. Depremi haber alır almaz öncü kuvvetlerimizi bölgeye yönlendirdik. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekiplerimiz yola koyuldu. Devamında ise Kastamonu Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye akın etti. Kastamonu olarak lojistik destek vermek için büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Sizler sahaya koştunuz, bizler de bölgeden gelen taleplere göre gereken yardımları yapmaya gayret gösterdik. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgeye yapılacak yardımları planlamamız gerekiyor. Başkanımızın da katılımıyla bugün bir toplantı daha gerçekleştirdik. İlk etapta bölgeye göndereceğimiz 10 bin yardım kolisinin planlamasını yaptık. Hayırseverlerimizin de desteği ile 20 tır yani 20 bin yardım kolisini daha hem Ramazan öncesinde hem de Ramazan ayı boyunca bölgeye sevk edeceğiz. Bunlarla ilgili duyuruları da vatandaşlarımıza yapacağız” dedi.

Kastamonu Belediyesi ekiplerine de ayrı teşekkür eden Vali Çakır, “Bu süreçte çocuklarına iyi bir miras bırakacak insanlar sizler gibi bizzat bölgeye giderek vatandaşlarımıza yardım eden insanlar olacak. Bölgede ilk günden beri bizzat bulundunuz, arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldınız. Bir can kurtarmak tarifsiz bir duygu olsa gerek. Bu duyguyu yaşadınız. Ben sayın başkanımın şahsında ilgili başkan yardımcılarımıza, itfaiye müdürlerimize, itfaiye erlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.