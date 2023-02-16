Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için "depremzedelere iyilik koridoru" kuruldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Faruk Erkoçak, “Deprem bölgelerinden gelen bin 500 ile 2 bin hastamıza sağlık hizmeti sunmaya çalıştık” dedi.

Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için "depremzedelere iyilik koridoru" kuruldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Faruk Erkoçak, “Deprem bölgelerinden gelen bin 500 ile 2 bin hastamıza sağlık hizmeti sunmaya çalıştık” dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından evleri yıkılan aileler Konya’ya getirilerek yurtlara yerleştirildi. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kampanya başlatıldı. Konyalı hayırseverler tarafından desteklenen kampanyayla hastanede "depremzedelere iyilik koridoru" kuruldu. Kurulan koridorlarda, tedavi görmek isteyen depremzedelere özel polikliniklerde psikiyatri desteği verilirken, aynı zamanda insani ihtiyaçların karşılanması için giysi ve bebek malzemeleri bulunuyor.

“ilk olarak sosyal ve psikolojik açıdan ünitelerimizle değerlendirme iyi olacağını düşündük”

Kurulan koridor hakkında bilgi veren Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Faruk Erkoçak, “Kahramanmaraş Elbistan depremleri gerçekleştikten sonra yerlerinden, yurtlarından olan birçok vatandaşımız oldu. Tabii bunlardan Konya’ya gelenler çoktu. Bu vatandaşlarımız acil servisimize başvurduklarında öncelikle fiziksel açıdan değerlendirilip muayeneleri, tedavileri yapıldı daha sonra sosyal destek polikliniğimize yönlendirildiler. Orada her türlü sosyal ihtiyaçları kalacakları, barınma ihtiyaçları, giyecekleri kıyafet, çamaşır gibi her türlü destekler sağlandı. Ayrıca psikolojik açıdan değerlendirilmesi için de psikologlarla görüştürüldü, gerekirse psikiyatrik destek sağlandı hepsine. Zor bir süreçti tabii ciddi travmalar geçirdiler, psikolojik açıdan, sosyal açıdan yani oldukça yıprandılar. Biz hastanemiz olarak depremzedelere nasıl destek verebiliriz diye düşündüğümüzde ilk olarak sosyal ve psikolojik açıdan ünitelerimizle değerlendirme iyi olacağını düşündük ve bu noktada hizmetler sunduk. Ayrıca yurtlara ziyaretlerde bulunup oradaki hastaların değerlendirilmesini sağladık. Gerekirse hastanemize vatandaşlarımızı nakledip tedavilerini oluşturduk” dedi.

“2 bin hastamıza sağlık hizmeti sunmaya çalıştık”

Başhekim Prof. Dr. Ömer Faruk Erkoçak, Konya şehirlerarası otobüs terminalinde oluşturulan sağlık kabininde depremzedelerin ilk sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Diyaliz hastası olan vatandaşlara da yardımcı olmak için hastalarımızın kaydını yapıp, bunların diyaliz programına aldık. Yaklaşık 5 hastayı diyaliz programına dahil ettik. Toplamda, deprem bölgelerinden gelen bin 500 ile 2 bin hastamıza sağlık hizmeti sunmaya çalıştık” diye konuştu.