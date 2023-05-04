Asrın felaketi üzerinden 3 ay geçti. Depremin yaralarını sarmak ve yardımlarına koşmak için Altıeylül’den deprem bölgesine giden ve Altıeylül’de yardım organizasyonunda yer alan gönüllü ‘Kahramanlar’ unutulmadı.

Altıeylül Belediyesi tarafından fedakârca deprem bölgesinde canla başla görev yapan Altıeylül personeline, deprem olduğu günden bu zamana kadar yardımlarını esirgemeyen Balıkesirli iş adamlarına, depremde zarar görmüş vatandaşlara el uzatan öğretmenlere ve asrın felaketinde gönüllü olarak depremzedelerin yanında olan Altıeylül Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı personellerine ve Altıeylül’de Hasan Can Kültür Merkezi’nde yardım kolilerini düzenleyen gönüllülere teşekkür plaketi verildi.

Ekipler olayın yaşanmasının ardından hızlı bir şekilde koordine oldu

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da hissedildi. Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Altıeylül Kaymakamlığı ve Altıeylül Belediyesi; depremzedeler için hızlı bir şekilde koordine oldu.

Altıeylül Belediyesi’nin hızlı çalışması sonucunda 30 kişiden oluşan acil destek, müdahale ekipleri, Hatay merkezde göçük altında kalan 3 vatandaşı çıkartarak; çok sayıda vatandaşın hem yerini tespit etti hem kurtarma çalışmalarında aktif rol aldı. Depremden etkilenen afetzedelere 25 tır soba üretimi yapan Balıkesir Mimar Sinan Teknik Anadolu Lisesi ile 100. Yıl Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürleri de organizasyona katılım sağladı.

Altıeylül Belediye personeli ilk günden itibaren depremzedelerin yanlarında oldu

Bölgede hem arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirerek hem de aşevleri kurarak günlük 2 bin 500 kişilik yemek ikramında bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, personeli yanı sıra, Başkan Yardımcıları deprem bölgesinde çalışmalara katıldı. Depremin yaşandığı Malatya, Elbistan ve Hatay’da iş makineleriyle altyapı çalışmalarına da destek veren Altıeylül Belediyesi, afetzedelerin ilk günden itibaren yanlarında oldu. Ayrıca ekipler ücretsiz giysi mağazası oluşturarak depremzede vatandaşların imdadına yetişti.

Altıeylül Belediyesi deprem bölgesine 115 tır yardım malzemesi gönderdi

Felaketin yaşandığı deprem bölgesine 115 tır yardım gönderen Altıeylül Belediyesi afetzedeleri depremin ilk gününden bugüne kadar yalnız bırakmadı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “İlk günden itibaren gönüllü vatandaşlarımız ile belediye ekiplerimizle her bir ürünü ayrıştırarak kolilere konulup tırlarla ’ALTIEYLÜL TEK YÜREK’ sloganıyla yola çıkardık. İlçemizde bir bütün olarak 115 tırı bölgeye gönderdik. Şuanda Altıeylül ilçemizde 3 bin 500 depremzedeyi misafir ediyoruz” diye konuştu.

“ALDAK” kuruldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen Türkiye tarihin en büyük felaketinin ardından Altıeylül Belediyesi 2 Mart Perşembe günü Meclis kararıyla “ALDAK”ı kurma kararı aldı. Altıeylül Belediyesi tarafından alanlarında uzman kişilerden ve gönüllülerin yer alacağı yaklaşık 30 kişiden oluşan ALDAK (Altıeylül Doğal Afet Kurtarma) ekibi afetlerde vatandaşların yardımına koşacak.

Deprem bölgesine giden gönüllülere ve destek olanlara teşekkür plaketi verildi

Depremin meydana geldiği Malatya, Elbistan ve Hatay’da Altıeylül Belediye personeli canla başla depremzede vatandaşların yanlarında oldu. Deprem bölgesinde bir fiil canla başla görev yapan 84 belediye personeline, deprem olduğu günden bu zamana kadar yardımlarını esirgemeyen Balıkesirli iş adamlarına, depremde zarar görmüş vatandaşlara el uzatan öğretmenlere ve asrın felaketinde gönüllü olarak depremzedelerin yanında olan Altıeylül Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı personeline ve gönüllü vatandaşlara teşekkür plaketi verildi.

“Depremin acısını yüreğimizde hissettik”

Organizasyonda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da hissedildi. Çok zor zahmetli bir süreci ülke olarak hep birlikte yaşadık.

“Kurumlarımıza vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Balıkesir’de deprem bölgesinde valiliğimizle, büyükşehrimizle ilçe belediyelerimizle, ilçe kaymakamlıklarımızla üzerimize düşen sorumluğu yerine getirmek için var gücüyle gayret sarf etti. Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin öncülüğünde kurumlarımız ve Altıeylül Belediyemizin katılımıyla depremde zarar gören vatandaşlar için seferber olduk. Merkez olarak Hasan Can Kültür Merkezi olarak belirledik. Yoğun bir çalışma yaptık. Bir olduk, beraber olduk Altıeylül olarak tek yürek olduk. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Kaymakamlığımız Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Müftülüğümüz canla başka görev yaptı. Çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanı Şaban Ok, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları, Fikrettin Kocaman, Kadir Uzun, Feyyaz Çiftçi, Mehmet Uslu, Altıeylül Belediyesi Daire Müdürleri ve yardım çalışmalarına katılan gönüllüler ve belediye personeli katıldı.