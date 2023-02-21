Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından afet koordinasyonuna destek vermek için tüm birimleriyle harekete geçmişti. Gönüllülük esasıyla afet bölgesinde önemli çalışmalar yürüten DEÜ birimlerinin büyük bölümü İzmir’e döndü. DEÜ ekibinin çalışmaları, Üniversite Rektörlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından afet koordinasyonuna destek vermek için tüm birimleriyle harekete geçmişti. Gönüllülük esasıyla afet bölgesinde önemli çalışmalar yürüten DEÜ birimlerinin büyük bölümü İzmir’e döndü. DEÜ ekibinin çalışmaları, Üniversite Rektörlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), afet koordinasyonuna destek vermek için tüm birimleriyle çalışma başlatmıştı. Felaketin ilk günlerinden itibaren afet bölgesinde acil sağlık hizmetleri, arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri yürüten DEÜ ekipleri, uzman kadrolarıyla hasar tespit çalışmalarına da önemli katkılar koydu. Afet ve Acil Yardım Yönetimi (AFAD) koordinesinde yürütülen özverili çalışmaların ardından DEÜ ekiplerinin büyük bir bölümü İzmir’e döndü. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinde görevli hekimler, hemşireler, paramedikler ve uzman gönüllü personel ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ekibi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden akademisyenler, alanda yetkin gönüllü öğrenciler ve uzman teknik çalışanlardan oluşan DEÜ ekibinin çalışmaları, üniversite rektörlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’ndeki Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sürecin başından itibaren DEÜ ailesi olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Rektör Hotar, "Mesleki ilke ve değerler ekseninde gönüllülükle yürüttüğümüz sağlık hizmetlerimizi ve insani yardım faaliyetlerimizi, asrın felaketi olarak nitelenen depremin hemen ardından bölgeye ulaştırdık. Büyük ailemiz ile elimizden gelen gayreti göstererek, bütün imkanlarımızı aziz milletimizin hizmetine sunduk. Bu süreçte canla başla insani görevlerini yerine getiren, gerek deprem bölgesinde yaralılar için sağlık hizmeti sunan, arama kurtarma faaliyetlerine katılan, hasar tespit çalışması yapan; gerekse Rektörlüğümüz bünyesindeki planlama ve koordinasyon hizmetlerine katkılarından dolayı DEÜ ailemizin değerli temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Törende konuşan DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ sağlık çalışanlarının afet zamanındaki başarısına dikkat çeken bir konuşma yaptı. DEÜ sağlık ekibinin, depremin hemen ardından bölgeye ulaşan ilk üniversite sağlık ekibi olduğunu vurgulayan Çavdar, yaşanan olağan dışı duruma rağmen DEÜ’nün zor süreçten başarıyla çıktığını ifade etti.

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Nur Olgun da, tören konuşmasında koordinasyon ve dayanışmaya vurgu yaptı. Devletin ve milletin afete karşı tek yürek olduğunu söyleyen Olgun, "DEÜ olarak, depremin hemen ardından kararlılıkla yürütülen koordinasyon ve motivasyonundan dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan ise, "Deprem, Bina ve Güvenli" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere ve genel olarak deprem tehdidine ilişkin bilgiler aktardı.