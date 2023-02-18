Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekibi deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak kente dönüş yaptı.

Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekibi deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak kente dönüş yaptı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından çalışmalara katılmak için bir süredir afet bölgesinde olan itfaiye ekipleri geri döndü. Ekibi Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı karşıladı. İtfaiye erleriyle bir süre sohbet eden Başkan Subaşı, “Vatandaşlarımıza umut olan ve birçok hayatın kurtulmasında etkin rol oynayan tüm emekçilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.