Çalışmalar sırasında ekip Refik Kocabıyık’ın enkaz ve demir yığınları arasında bulduğu saatin, 04.17’de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Kenara koyulan duvar saatinin camına arama kurtarma çalışmalarının yansıdığı anlar deprem anının kötü göstergesi olarak Hikmet Şen’in, objektifine böyle yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen illerde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, zaman zaman deprem bölgesinden geçilen fotoğraflarla yaşanan acıları tekrar yaşatıyor.

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