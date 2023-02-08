Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeden tahliye edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 95 depremzede, Muğlalı iş insanının otobüsleriyle Menteşe’ye getirildi. Depremzedelerin bir bölümü otele, bir bölümü ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeden tahliye edilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 95 depremzede, Muğlalı iş insanının otobüsleriyle Menteşe’ye getirildi. Depremzedelerin bir bölümü otele, bir bölümü ise yakınlarının yanına yerleştirildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören depremzedeler evlerine giremedi. Muğla’da yaşayan iş insanı 3 otobüsünü bölgeye gönderdi.

Adıyaman’da evlerine giremeyen 80 yetişkin ve 15 çocuk olmak üzere toplamda 95 depremzede otobüslerle Muğla’ya getirildi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.