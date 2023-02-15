Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren bir yem fabrikası deprem bölgesindeki büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için yem desteğinde bulundu.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren bir yem fabrikası deprem bölgesindeki büyükbaş, küçükbaş ve sokak hayvanları için yem desteğinde bulundu.

Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Pazaryeri Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan deprem bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları için yem desteğine katkıda bulunduklarını söyleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.