Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde onlarca sokak hayvanını enkazdan kurtararak tedavi etti. Ekipler tarafından sokak hayvanları için 2 tondan fazla mama dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde onlarca sokak hayvanını enkazdan kurtararak tedavi etti. Ekipler tarafından sokak hayvanları için 2 tondan fazla mama dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgelerine desteğini sürdürüyor. Bölgede özellikle su arızalarının giderilmesi ve çevre temizliği konularında yoğun bir şekilde çalışan Balıkesir Büyükşehir ekipleri, ayrıca enkazdan kurtarılan sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yaparak beslenmelerini sağlıyor.

Depremin ilk günü, sokak hayvanlarına mobil veteriner kliniği hizmeti veren VETBUS ile hayvan ambulansı VETBULANS’ı bölgeye gönderen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılabilen hayvanların tedavilerini yapıyor. Ekipler, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra bu süreçte 2 ton mama dağıttı.