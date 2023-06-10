Eskişehir’de, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde düzenlenen panayırda deprem bölgesindeki okul için yardım toplandı.

Odunpazarı ilçesindeki Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’ndaki öğretmenler ve öğrenciler ÇEDES projesiyle Hatay’ın Hassa ilçesindeki kardeş okula destek olmak için bir araya geldi. Yardım toplamak amacıyla yapılan panayırda velilerin hazırladığı ev yapımı yiyecekler satışa sunulurken, el sanatları sergisi gösterildi. Yaşar Aydın ve ekibinin konser yaptığı etkinlikte, eğlenceli dede ve torun yarışmaları yer aldı. Yoğun katılım gösterilen panayır çeşitli aktivitelerle birlikte sonlandırıldı.