Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesindeki bir köpek Kızılay ekiplerinin maskotu oldu. Çalışma yapan ekiplerin başından bir an olsun ayrılmayan köpeğin, enkaz altında sahibi olduğu düşünülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, deprem bölgesindeki bir köpek Kızılay ekiplerinin maskotu oldu. Çalışma yapan ekiplerin başından bir an olsun ayrılmayan köpeğin, enkaz altında sahibi olduğu düşünülüyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yerle bir olan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapan Kızılay ekiplerinin binada açtığı delikten içeri girmeye de çalışan köpeğin halleri görenleri şaşırtıyor. Depremin olduğu andan itibaren bölgeden ayrılmayan köpeği, Kızılay ekiplerinin beslediği öğrenildi.