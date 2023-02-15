Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem bölgesinde görevli 40 personel, çalışmalarını tamamlayıp, Samsun’a 6 depremzede ile birlikte döndü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde deprem bölgesinde görevli 40 personel, çalışmalarını tamamlayıp, Samsun’a 6 depremzede ile birlikte döndü.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama-kurtarma, yol yapım-bakım-onarım, su, sosyal hizmetler gibi birçok alanda eğitim almış 360 kişiyi bölgeye gönderdi. Samsun Büyükşehir ekipleri bölgede hem can kurtardı hem de yara sardı. Afet bölgesinde görevini tamamlayan ekipler şehre dönmeye başladı. Kahramanmaraş ve Elbistan’a ilk giden ekip arasında yer alan 40 kişilik grup, beraberindeki 6 depremzede ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) alkışlarla karşılandı.

305 kişi bölgede

Deprem bölgesinden şehre gelen kafileyi karşılayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, “Ülkemiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde gerekli çalışmayı yapıyor. Allah, katkı veren herkesten razı olsun. İlk andan itibaren yapabileceğimiz tüm imkanları seferber ettik. Sahaya 75’i arama-kurtarma personeli olmak üzere 360 kişilik bir ekip gönderdik. Hala aktif olarak 305 personelimiz alanda çalışıyor. Kafile kafile ekipler geliyor ve gidiyorlar. Bugün de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve diğer ekiplerimizin bulunduğu 40 kişilik kafile şehrimize geri döndü. Herkesin ellerine sağlık. Bu bizim için kutsal bir görevdir. Samsun halkı tarif edilemeyecek kadar vatansever, hayırsever ve fedakar. 500’ün üzerinde yardım tırı gönderildi. Birçok gönüllü bölgeye gitti. Personellerimizin birçoğu bölgeye gitmek için gönüllü oldu. Bu yarayı birlikte sarıp, bu zorlu süreci de atlatacağız. Bizimle birlikte bölgeden gelen gençlerimiz büyüyecek ve yeni bir hayata başlayacak. Madencilerin dediği gibi, ‘Okuyun, iyi mühendisler olun da güçlü, sağlam binalar yapın’ diyoruz. Bu acıları tekrar tekrar yaşamayalım. 1999’da yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Artık bunu düzeltmemiz lazım. Tüm ekibimize ve depremzedelere geçmiş olsun diyorum” dedi.

“1 odada 5 aile kalıyorduk”

Deprem sonrası bölgeden oğluyla birlikte ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan depremzede Ayşe Bahar, “Memleketimizi bırakıp Samsun’a gelmek zorunda kaldık. Memleketimiz yaralı. 1 odada 5 aile kalıyorduk. Mecburen Samsun’a geldik. Samsun ekibi bizlere çok yardımcı oldu. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Annesiyle birlikte Samsun’a gelen depremzede Alper Arık, “Çok üzücü bir olay yaşadık. Halkımız büyük yara aldı. Afet bölgesinde Samsun ekibi bize çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ederiz. Bizlere bu acılı günümüzde yardım ettikleri için kendilerine şükran duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ekiple birlikte Samsun’a dönen 90 yaşındaki depremzede Hatice Tok, “Çok büyük bir felaket oldu. Allah beni korudu. Ev çok sallandı ama ben evimi terk etmedim, oturmaya devam ettim. Daha sonra ekip gelip beni evden aldı. Kızım Samsun’da yaşıyor. Ben de Samsun ekibiyle birlikte kızımın yanına geldim” ifadelerini kullandı.

“Anlatılması ve yaşaması çok zor şeylere şahit olduk"

Depremin hemen ardından bölgedeki yaraları sarmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan belediye personeli Hayati Karacaoğlu, “Afet bölgesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla gittik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Anlatılması ve yaşaması çok zor şeylere şahit olduk. Oradaki insanlar çok zor durumdalar. Elimizden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalıştık” dedi.

“Tüp ve yemek malzemesi ihtiyacı var”

İhtiyaç listesinin yenilendiğine de değinen ekipten Metehan Çelik, şunları söyledi:

“Bölgeye ilk gittiğimizde henüz çadır kent kurulmamıştı. Şu anda binin üzerinde çadır var. Sahra mutfakları da henüz yeni yeni oluşturuluyor. Biz de birkaç ekibimizle birlikte orada yemek yapımında yardımcı olduk. Afet bölgesinde ağır hava şartları bizleri çok yordu. Artık ihtiyaç listeleri de değişti. Bölgede tüp eksiği ve yemek pişirme malzemelerine ihtiyaç olduğunu gördük.”

AKOM’daki karşılamanın ardından depremzedeler kalacakları yerlere uğurlandı.