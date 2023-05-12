Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı MYO’dan hasar tespiti için gönüllü olarak deprem bölgesine giden akademik personel düzenlenen konferansta deneyimlerini paylaştı.

ZBEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulunda ‘Deprem ve Deneyimler’ başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrası, Meslek Yüksekokulundan gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere Hatay’a giden Öğr. Gör. Ahmet Eren, Öğr. Gör. Kemal Aydın ve Öğr. Gör. Muhammed Yasin Kalça, hem depreme dair teknik bilgiler aktardı hem de deneyimlerini paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik, Alaplı MYO Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt’un akademisyenlere teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.