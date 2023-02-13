Körfez Belediyesi, deprem bölgelerindeki çölyak hastası vatandaşlara özel gıda paketleri hazırladı.

Körfez Belediyesi, deprem bölgelerindeki çölyak hastası vatandaşlara özel gıda paketleri hazırladı.

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedeler için tüm imkanlarını seferber eden Körfez Belediyesi, çölyak hastaları için de çalışma başlattı. Çölyak hastalarının tüketebileceği ürünler paketlenerek kolilere konuldu. Gıda kolileri, gönüllü vatandaşların da desteğiyle, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki yardım merkezinde toplanarak deprem bölgelerine gönderildi. Çölyak hastası depremzedeler için ilk etapta 105 koli gönderildiği öğrenildi.