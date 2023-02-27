Kastamonu’dan deprem bölgesine giden AFAD gönüllüleri, bölgedeki çalışmalarını tamamlaması üzerine depremzede aile ve çocuklarla vedalaştı.

Kastamonu’dan deprem bölgesine giden AFAD gönüllüleri, bölgedeki çalışmalarını tamamlaması üzerine depremzede aile ve çocuklarla vedalaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından Kastamonu’dan deprem bölgesine giden AFAD gönüllüleri, depremzedelerin yaralarının sarılması başta olmak üzere arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Kastamonu AFAD gönüllüleri, ardından çadır kentlerde depremzedelerin yaraların sarılması için çeşitli görevlerde bulundu. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde çalışma yürütülen Kastamonu AFAD gönüllüleri, bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Kastamonu’ya gelmek üzere yola çıktı. AFAD gönüllüleri, yola çıkmadan önce depremzede aileler ile çocuklarla da vedalaşmayı ihmal etmedi. Depremzede aileler ve çocuklar, AFAD gönüllülerine sevgi gösterisinde bulunarak teşekkür etti.