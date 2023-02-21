Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından afet bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiren besicilere 1 tır yem gönderildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından afet bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiren besicilere 1 tır yem gönderildi.

Yapılan desteklerle ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, desteğin bakanlıktan gelen talimat ile yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Bakanlığımız koordinasyonunda deprem afetinden etkilenen yetiştiricilerimiz için hayvan yemi sevkiyatlarımız devam etmektedir. Daha önce gönderilen hayvan yemlerine ek olarak 1 tır hayvan yemi daha yola çıkmıştır. Çiftçilerimizin her daim yanındayız. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” ifadelerine yer verildi.