Çıldır Anaokulu öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlemiş oldukları etkinliklerde aldıkları sürpriz hediye ve oyuncakları deprem bölgesindeki kardeş okula gönderdi.

Çıldır Anaokulu öğrencileri almış oldukları hediyeleri öğretmenleri ile özenle hazırlayıp kendi elleri ile paketleyen ve süsleyen öğrenciler, hediyelere öğretmenlerinin yardımı ile kalplerinden geçen notları yazdırarak deprem bölgesindeki seçtikleri kardeş okula göndermek üzere hazırladı. Büyük bir mutluluk ve heyecan ile kendilerine verilen bu sorumluluğu layığı ile yerine getirmenin coşkusunu minik kalplerinde hissettiler. Paketlenen hediye ve oyuncaklar kardeş okula gönderilmek üzere okul idaresine teslim edildi.

Hediyeleri teslim alan Çıldır Anaokulu Müdüresi Pınar Çanak “ Öğrencilerimizin paylaşımcı yapıları ve hediyeleri özenle kendi elleri ile hazırlamaları bizleri de duygulandırdı. Hediyeleri seçmiş olduğumuz kardeş okula ulaştırmak üzere yola çıkaracağız. Bu anlamlı davranıştan dolayı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Çocukların yüzlerinde tebessüm olmak için hazırlanan bu projenin hayata geçmesine kayıtsız kalmayan bütün velilerimize de teşekkür ederim” dedi.