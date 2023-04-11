DÜZCE(İHA) – Düzce’den Kahramanmaraş’a giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Pazarcık ilçesinde depremzedelere destek oluyorlar.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralanmıştı. Milyonlarca kişi evsiz kalırken, deprem bölgelerine başta Düzce olmak üzere dünyanın dört bir yanından yardım gönderildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da depremzedeler için toplanan yardımları deprem bölgelerine göndermeye devam ederken, bölgeye giden ekipler Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ayni yardımları depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.