DÜZCE (İHA) – Asrın felaketi olan deprem sonrasında yaraları sarmak için seferber olan Bilsoft Yazılım, bölgede bulut tabanlı ön muhasebe kullanan KOBİ’lere teknolojik olarak her türlü desteği vereceklerini ve verilerin zarar görmeyeceğini aktardı.

DÜZCE (İHA) – Asrın felaketi olan deprem sonrasında yaraları sarmak için seferber olan Bilsoft Yazılım, bölgede bulut tabanlı ön muhasebe kullanan KOBİ’lere teknolojik olarak her türlü desteği vereceklerini ve verilerin zarar görmeyeceğini aktardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara sebep olan depremin ardından yaraların sarılması için seferberlik başladı. Bu çerçevede firmalara ön muhasebe ve bulut tabanlı muhasebe yazılımları hazırlayan Bilsoft firması da deprem bölgesinde yazılımlarını kullanan firmalar için çalışma başlattı. STK’lar ve kuruluşlarla koordineli olarak yardım kampanyaları yaptıklarını aktaran Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, bulut tabanlı ön muhasebe kullanan KOBİ’lere teknolojik olarak her türlü desteği vereceklerini ve verilerin zarar görmeyeceğini aktardı.

“Firmalar zarar görmeyecek”

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için sefer olduklarını aktaran Ahmet Veli, "Bölgedeki tüm kullanıcılarımız, müşteri hizmetlerini arayarak öncelikli destek alabilirler. Bilsoft bulut tabanlı ön muhasebe programı kullanan firmaların kullanım süresiyle alakalı mağduriyet yaşamayacaklarını, ekipmanları zarar görmüşse bile veri kaybından etkilenmeyeceğini belirtmek isterim. Kullanıcılarımızın veri kaybı yaşamaması adına doğal afetlerde veya herhangi bir durumda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı aynı anda farklı lokasyonlarda verileri yedeklenmektedir” dedi.

“Yaralarımızı her birlikte saracağız”

Deprem bilincinin vatandaşlarda oluşması gerektiğini belirten Veli, “Ülkemiz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinde yer alıyor. Doğal afetlerin önüne geçmek mümkün değil ancak depreme karşı alınacak önlemler, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında farkındalık ve güvenli yaşam kültürünün oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu vesileyle ilimizde ve ülkemizde deprem bilincinin artmasını, bu zor zamanları beraber, en kısa sürede atlatmayı temenni ediyoruz. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.