Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan sokak hayvanlarını da unutmadı. Deprem bölgesinde yaraların sarılması çalışmalarına destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, muhtelif noktalara sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan sokak hayvanlarını da unutmadı. Deprem bölgesinde yaraların sarılması çalışmalarına destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, muhtelif noktalara sokak hayvanları için mama bıraktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından intikal ettiği bölgede gerçekleştirilen çalışmalara desteğini sürdürüyor. Arama-kurtarma çalışmalarından, yardım malzemelerinin dağıtımı ve yemek dağıtımına kadar birçok alanda sahada olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan sokak hayvanlarını da unutmadı. Yaşanan afet nedeniyle beslenme imkanları azalan sokak hayvanları için muhtelif alanlara mama bırakıldı.