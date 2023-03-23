Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ekibi, depremden etkilenen çocukları, sosyal, duygusal ve kültürel olarak desteklemek amacıyla gittiği Hatay’da çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu ekibi de Hatay’daki depremden etkilenen çocuklar için yola çıkmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Çocuk Projesi çerçevesinde Oyuncular Sendikasının da ortaklığı ile bölgede il genelinde kurulan çadırlarda çocuklar için drama eğitimine başladı. Hatay merkez ve Defne, Kırıkhan, Samandağ ilçeleri ve köylerinde 7 gün süreyle çocuklar, gençler ve kadınlarla drama çalışmaları ve tiyatro gösterileri yapıldı. Katılımcıların psiko-sosyal gelişimlerine destek olarak yaralarını sarmaya yardımcı olundu.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu’nda yönetmenlik yapan Fatih Pazvantoğlu, “Çocuklar bu sürece şahit oldular ve onların duygu durumları, psikolojileri yeteri kadar görünmüyor olabilir. Biz buraya geldiğimizde onların bizimle iletişime geçme isteğini görüyoruz. Bu süreç ancak onların da kendi yaralarını sarma becerilerini geliştirerek olacak. Umarım onlara yeteri kadar faydalı oluyoruzdur. Oyuncular Sendikası, Tepebaşı Belediyesi ortaklığı ve İBB’nin destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Çalışmaların bölgede devam edeceği belirtilirken bölge halkı da tiyatro ve drama çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade etti.