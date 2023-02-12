Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hayatını kaybeden ve yaralanan binlerce kişi için gözyaşı dökerken, deprem bölgesinde provokasyon yapan Masterchef şampiyonu Uğur Kardeş sevk edildiği mahkemece, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan” tutuklandı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından hayatını kaybeden ve yaralanan binlerce kişi için gözyaşı dökerken, deprem bölgesinde provokasyon yapan Masterchef şampiyonu Uğur Kardeş sevk edildiği mahkemece, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan” tutuklandı.

Uğur Kardeş, afet bölgesinde bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia etti. Instagram hesabından bu olayı anlattığı bir video paylaşan Kardaş, şu cümleleri kullandı;

"Afganlı biri geliyor kolunu kesiyor altınlarını alıyor"

"İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor onun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Çevik Kuvvet koruyor tabi. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok, ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Afgan’ın biri gelsin. Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum"

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Kardaş emniyet güçlerince Adıyaman’da havalimanında gözaltına alındı.

İddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı beyanında bulundu

Emniyet Müdürlüğünden Uğur Kardaş hakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan ’Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı’ şeklinde beyanlarda bulunmuştur”

Gözaltına alınan Kardaş, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.