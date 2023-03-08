İzmirli genç, Örümcek Adam kostümüyle geldiği deprem bölgesinde çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu, gönüllerine dokundu.

İzmirli genç, Örümcek Adam kostümüyle geldiği deprem bölgesinde çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu, gönüllerine dokundu.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından bölgede yaşamlarını sürdürenlere her türlü destek devlet ve milletin birlik beraberlik duygusuyla veriliyor. Türkiye’nin dört bir tarafından yardım gönderenlerin yanı sıra bölgeye gelerek sahada gönüllü görev yapanlar da yer alıyor. Bunlardan biri de İzmir’den gelen 26 yaşındaki Ayaz Koç oldu. Daha önceden kendinde bulunan Örümcek Adam kostümünü yanına alan Koç, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş’ta çadır kentlere giderek çocukların yüzünü güldürdü. Depremin yıkıcı izlerini çocuklardan silmek için Örümcek Adam karakterine bürünen Koç, çocukları eğlendirerek moral verdi.

Çadır kentlerde çocuklara hediyeler dağıtan Ayaz Koç “İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşıyorum. Yardım etmek çok güzel. Çok duygu dolu anlar yaşadım. Kostümüm olduğu için elimden geleni yapmak istedim. Çocukları mutlu etmek istedim. Depremin ardından bölgeye gittim ve Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elbistan tüm çadır kentlere ulaşmaya çocukları sevindirmeye çalıştım. Hepimizin yapabileceği bir şeyler vardı bende böyle destsek olmak çocukları mutlu etmek istedim” dedi.