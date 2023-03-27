Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketiyle yıkıma uğrayan şehirlerde depremzedeleri iftar ve sahur sofralarında misafir ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilk andan bu yana deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla yaraların sarılması için görevlendirilen ekipler depremi yaşayan şehirlerde uykusuz ve mesai saati gözetmeden gayret gösteriyor. 11 ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte hizmetleri iftar ve sahur saatlerine yönelik hazırlayan ekipler vatandaşlara sıcak aş hizmeti vermeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirler arasında bir hizmet köprüsü kuran Sakarya Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi ve diğer birimlerden ekipler vatandaşların yemek ihtiyacını karşılıyor.