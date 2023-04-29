Deprem bölgesinde omzundaki kemoterapi şişesiyle çalışan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, başarılı bir ameliyatın ardından taburcu oldu.

Kanserle mücadele eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, deprem bölgesindeki çalışmalarının ardından İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından taburcu edilen ve Denizli’ye doğru yola çıkan Vali Atik yaptığı paylaşımda, “Başarılı bir ameliyatın ardından bugün itibarıyla taburcu olarak çok daha sağlıklı bir şekilde Denizli’ye doğru hareket ediyorum. Tedavi sürecimi, ilk günden bu ana sevdiklerimle en güçlü şekilde yürütmeye gayret gösterdim. Tedavi sürecim esnasında ve ameliyatım sonrası hastanede ziyarete gelen, telefonla arayan, mesaj yoluyla ya da sosyal medya üzerinden geçmiş olsun ve şifa dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, Denizlili hemşehrilerime, Hataylı vatandaşlarımıza ve ülkemizin dört bir yanından ulaşan ilgisini ve duasını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır” dedi.