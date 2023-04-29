Muğla İl İdare Şube Başkanları toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasarın yaşandığı illere yapılan yardımların yanı sıra, bu illere Muğla’dan giden resmi ve gönüllü görevli sayısı açıklandı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren Muğla’nın depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, “Muğla’mız tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla, odalarımızla, borsamızla, esnaflarımızla ve gönüllülerimizle asrın dayanışmasını ortaya koymuştur. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz” dedi.

Deprem bölgesine 168 tır yardım

Vali Tavlı, bugüne kadar deprem bölgesinde Bin 198 araç ile 8 bin 134 kamu personelinin, 245 araç ile Bin 345 gönüllünün görev yaptığını belirten Vali Orhan Tavlı Bin 168 tır yardım malzemesinin karayoluyla, askeri ve sivil gemilerle ve askeri uçaklarla deprem bölgesine ulaştırıldığını söyledi.

Muğla’da konaklayan depremzedelere 9 milyon TL’lik yardım

Depremden etkilenen illerden tahliye edilerek ilimize gelen vatandaşlara sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca 9 Milyon liralık yardım yapıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, kamu yurt ve otelleri ile MEB okullarında 203 bin 12 kişiye yemek verildiğini, yaklaşık 60 bin depremzedeye psikososyal destek sağlandığını, 6 bin 883 öğrencinin eğitimlerine Muğla’daki okullarda devam ettiğini, 20 bin 200 kişiye de sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Muğla’nın depremlere karşı tedbirli ve hazırlıklı olması gerektiğine değinen Vali Orhan Tavlı, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle okullar başta olmak üzere kamu binalarının birçoğunun deprem dayanıklılığının arttırıldığını, diğerleri için de çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti.