Türkiye’nin içini yakan yüzyılın felaketinin ardından Kocaeli’den Kahramanmaraş’a giden mobil aşevi, günde 5 bin kişiye sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Türkiye’nin içini yakan yüzyılın felaketinin ardından Kocaeli’den Kahramanmaraş’a giden mobil aşevi, günde 5 bin kişiye sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkama sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yaraları sarabilmek için Türkiye’nin her yerinden sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar seferber oldu. Deprem haberini alır almaz bölgeye çeşitli yardımlar götüren Hayrat İnsanı Yardım Derneği Kocaeli Temsilciliği, afetzedelerin yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Afetin ardından bölgedeki en büyük sorunlardan birisi olan sıcak yemek ihtiyacı için Kahramanmaraş’a mobil aşevini götüren gönüllüler, burada her gün yaklaşık 5 bin depremzedeye sıcak yemek imkanı sunuyor. Mobil aşevinde günlük olarak pişirilen yemekler zor durumda olan depremzedelere ve bölgede görev yapan ekiplere ikram ediliyor.

“Zaman kardeşlik vakti, zaman birlik vakti”

Bu ay içerisinde deprem bölgelerine 10 tane daha mobil aşevi getireceklerini söyleyen, Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, “Mobil aşevimiz içerisinde günlük 5 bin kişilik yemek yapılabiliyor, binlerce çay yapılabiliyor ve ızgara bölümü de var. Özellikle afet bölgelerinde çok işimize yarıyor. Burada da hem afetzedelerin hem de burada çalışanların günlük yemeklerini karşılayan mobil aşevini, Türkiye’nin birçok yerinde kullanıyoruz. Hayrat Yardım olarak bütün deprem bölgelerinde varız, bizlerde Kocaeli Temsilciliği olarak Elbistan’dayız. Allah’a hamdolsun depremin olduğu andan itibaren buraya gelerek mobil aşevini kurduk, burada günlük sabah kahvaltısından, öğle ve akşam yemeğine kadar depremzedelere destek oluyoruz. Ayrıca burada kurmuş olduğumuz merkezde insanların diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Çadırkentler kurduk burada. Yine Kocaeli olarak, Kocaeli hayırseverlerinin desteği ile birlikte inşallah son güne kadar, depremzede kardeşlerimiz feraha kavuşana kadar buradayız. Zaman kardeşlik vakti, zaman birlik vakti. Şuan buna çok ihtiyacımız var” dedi.

“Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun”

Yüzyılın felaketinde Kahramanmaraş’da yakınlarını kaybeden depremzede Şener Kara ise, “Burada yaşayan yerel halk ve yakınlarımdan can kaybımız var. Şu anda evleri sağlam olanlar insanlar da evlerine giremiyor. Herkes çadırlarda, barakalarda ve ev önlerinde, araç garajlarında yatıyor. İmkanı olmayanlar da Hayrat İnsani Yardım gibi sivil toplum kuruluşların kurduğu çadırkentlerde yaşam mücadelesi veriyor. Depremin ilk gününden beri önce devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bizlerin hem maddi hem manevi olarak her türlü ihtiyacımızda yanımızda oldular. ‘Sizi biz daha iyi anlarız’ sloganıyla gelen Kocaeli ekipleri bizi gerçekten çok daha iyi anladılar. Allah razı olsun. Tabii bu süreç ne kadar daha sürer bilmiyoruz. Buradaki halkında ciddi manada ihtiyaçları var. Desteklerini esirgemiyorlar ama bize biraz daha destek olurlarsa çok memnun oluruz. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz için ilerleyen süreçlerde de tüm Türkiye’den desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.