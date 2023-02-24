DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden deprem bölgesine giden görevliler hayvanların muayene ve tedavilerini yapıyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden deprem bölgesine giden görevliler hayvanların muayene ve tedavilerini yapıyorlar.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrasında bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken bir yandan hayatın normale dönmesi için uğraşılıyor. Büyük yıkım sonrası Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünden Kahramanmaraş’a giden ekipler canlı olarak enkazdan çıkan ve diğer hayvanları kontrol ederek varsa yaraları tedavi ediyorlar, aşılarını yapıyorlar. Yaralı sarmak için herkes mücadele ediyor.