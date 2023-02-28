Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından arama kurtarma desteği için ilk gün bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmaların ardından Düzce’ye döndü. Özel İdare Genel Sekreteri M.Hayri Şen, dönen ekipleri kabul ederek yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından arama kurtarma desteği için ilk gün bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmaların ardından Düzce’ye döndü. Özel İdare Genel Sekreteri M.Hayri Şen, dönen ekipleri kabul ederek yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilde yıkımlar olmuştu. Depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Düzce Özel İdaresine bağlı 15 kişilik ekip bölgeye gitmişti. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte ekiplerde Düzce’ye döndü.

Dönüşlerinde Özel İdare Genel Sekreteri M.Hayri Şen tarafından kabul edilen ekiplere teşekkür eden Genel Sekreter Şen, “Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, afetin yaşandığı ilk günden itibaren 15 personelimiz arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere bölgeye sevk edildi. Çok zorlu ve acı bir görevden geldiniz. Allah bir daha böyle acıları ülkemize göstermesin. Hepiniz bu millet için birer isimsiz kahramansınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi, sunuyorum. Bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Mevcut 15 kişilik olan arama kurtarma ekibimizi 30 kişiye çıkararak, arama kurtarma çalışmalarında gerekli olabilecek tüm ekipmanlar ile profesyonel bir ekip haline getireceğiz. Her türlü acil durumda ekibimiz müdahale edebilecekler. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz, önemli olan acil durumlarda hazırlıklı olmaktır. Ekibimize arama kurtarma eğitimleri vererek ekipmanlarımız ve tecrübeli personelimizle afetlere Düzce İl Özel İdaresi olarak her daim hazırız” ifadelerine yer verdi.