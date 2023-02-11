Kahramanmaraş merkezli meydana gelen felaketin ardından Başiskele Belediyesi, deprem bölgesine günde bin kişinin ihtiyacını karşılayacak konteyner mutfak kuracak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen felaketin ardından Başiskele Belediyesi, deprem bölgesine günde bin kişinin ihtiyacını karşılayacak konteyner mutfak kuracak.

Büyük felaketin yaşandığı ve 10 ili vurduğu deprem sonrasında tüm yurt seferber oldu. Enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için çalışmalar sürerken depremzedeler için ise yemek ve giyecek ihtiyaçları da karşılanmaya devam ediyor. Başiskele Belediyesi, iki gün içerisinde mobil aşevi hazırlayarak jeneratör, kuru bakliyat ve gıda malzemeleri ile birlikte deprem bölgesi Antakya’ya gönderdi. Tam donanımlı konteyner mutfakta, günde bin kişinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanacak.