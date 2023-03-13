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İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, görev yapan personele teşekkür etti. Jandarma komandolar, yapılan duanın ardından araçlarla birliklerine uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye’ye, Jandarma Genel Komutanlığı’nca destek maksatlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli gönderildi. Kentte yaklaşık 1 aydır depremzedelerin yaralarını sarmak için görev yapan personel için Osmaniye Jandarma Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi.

Bingöl’den deprem bölgesi Osmaniye’ye gelen ve görev sürelerini tamamlayan jandarma personeli, dualarla birliklerine uğurlandı.

Önce kazazede, sonra depremzede oldu: "Yuvası sapasağlam"

Önce kazazede, sonra depremzede oldu: "Yuvası sapasağlam"

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