Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) timi, 6 Şubat Depremi’nde büyük yıkım yaşayan illerden biri olan Malatya’daki çalışmalarını tamamladı. Efeler’e geri dönen ekibi, Başkan Atay karşıladı.

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) timi, 6 Şubat Depremi’nde büyük yıkım yaşayan illerden biri olan Malatya’daki çalışmalarını tamamladı. Efeler’e geri dönen ekibi, Başkan Atay karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ildeki binaları yerle bir etti. On binlerce can kaybı yaşandı, yüz binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Depremin ilk anında harekete geçen Efeler Belediyesi tüm imkânlarını afetzedeler için seferber etti. Tam donanımlı ekipmana sahip 11 kişilik profesyonel ekipten oluşan EFAK timi de göçük altında kalanlara umut olmak için afetin ilk günü yola çıktı. Bina mezarlığına dönen şehirlerden biri olan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan EFAK, 14 gün boyunca zorlu şartlarda ekipmanlarıyla umut kazdı ve bölgede birçok kişinin hayata tutunmasında önemli pay sahibi oldu. Görevlerini tamamladıktan sonra kente geri dönen timi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay karşıladı. Fedakâr ve başarılı çalışmaları nedeniyle EFAK ekibine teşekkür eden Başkan Atay, benzer acıların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını ve bu konuda taviz verilmeyeceğini belirtti.