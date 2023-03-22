Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, deprem bölgesinde görev yapan belediye personellere teşekkür belgesi verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek görev alan Bayat Belediyesi personeli bölgeden döndü. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, teşekkür belgesi takdim etti. Deprem bölgesinde görev yapan çalışanlara teşekkür eden Başkan Ekrem Ünlü, 11 ili sarsan asrın felaketinden sonra yaraları sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren Bayat Belediyesi olarak, bugüne kadar 4 iş makinesi, 20 personel ile afet bölgesine destek verdiklerini anlatan Ünlü, “Bayat halkının destekleriyle toplanan yardımlar ivedilikle deprem bölgesine ulaştırıldı. İlçemize gelen 55 depremzede ailemizi en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz. Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi koordinesinde; Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde belediyemiz öncülüğünde Bayatlı hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle Afşinli kardeşlerimize 4 bin 500 kişilik dolma ikram ettik. ’Az, çok’ demeden maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Bayatlı hemşehrilerime, canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.