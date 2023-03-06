Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde görevlerini tamamlayarak geri dönen personele teşekkür belgesi verdi. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye amiri de deprem sonrası yaşadıklarını anlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde görevlerini tamamlayarak geri dönen personele teşekkür belgesi verdi. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye amiri de deprem sonrası yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem bölgesinde Safranbolu Belediyesi bünyesinde 11 personel görev aldı. Arama kurtarma çalışmaları ile yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran personel, kente dönüş yaptı.

Belediye Başkanı Elif Köse, yapmış oldukları gayretli çalışmalardan dolayı personele teşekkür belgesi verdi. Törende konuşan Köse, "Depremin üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. Ben öncelikle ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yaralı vatandaşlarımıza acil şifa ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Oradaki felaketi ben de geçen hafta 40 belediye başkanı ile gittiğimde deneyimleyerek gördüm. Gerçekten felaketin boyutları çok büyük, televizyonda gördüğümüzden çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Biz Safranbolu Belediyesi olarak depremin ilk günleri itibarıyla deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında her türlü desteği vererek olduğumuzu göstermeye çalıştı" dedi.

"Safranbolu’dan yaklaşık 15 tır farklı malzeme deprem bölgesindeki farklı illere ulaştırıldı" diyen Köse, "Ben öncelikle bu yardımların organize edilmesinde ve oraya ulaştırılmasında katkısı olan bütün vatandaşlarımıza, bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz o bölgeye araçlarımızı ve personelimizi de gönderdik. Hem Fen İşlerinden hem İtfaiye Müdürlüğünden 11 arkadaşımız deprem bölgesinde bizzat hem arama kurtarma çalışmalarında da çalıştılar. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum katkı sağladıkları için. Sonrasında da bölgemize dönüş yaptılar, şu anda artık biz bölgemize yerleşen depremzedelerle ilgileniyoruz ve biz deprem bölgesine gidip o en acı zamanlarda depremi yaşayan vatandaşların yanında olan personelimizle bir yemek yedik. Onlara hem teşekkür ettik hem de bir teşekkür belgesi vereceğiz sizlerin huzurunda. Allah bir daha ülkemizde böyle bir acı yaşatmasın diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Canlı olarak görmek bütün yorgunluğumuzu aldı"

Hava şartlarının kötü olması nedeniyle 1 günün sonunda Gaziantep’e ulaştıklarını belirten İtfaiye Amiri Ferhat Akgün ise şunları söyledi:

"AFAD’dan kendi görev bölgemizi aldık. Bölgede TSK, Kıbrıs Barış Gücü ve AFAD’la beraber çalışmaları yerine getirdik. Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. Birkaç vatandaşlı canlı kurtarma şansımız oldu. Cenazelerini bekleyenlerin ulaşmalarında yardımcı olduk. 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu çıkarmak için dönüşümlü olarak çalışıyorduk. Sesini duyarak ona ulaştık ve daha sonra AFAD’a devrettik ve ulaşıldı. Onun oradan ambulansa gidişini canlı bir şekilde görmek bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Bizi sevince boğdu. Çalıştığımız enkazdan 2 canlı çıkardık ve 14. gün dönüş yaptık."