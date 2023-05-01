Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye organizasyonunda deprem bölgesinde görev yapan madenciler için vefa yemeği düzenlendi.

Gedizli madenciler için Belediye tarafından verilen yemeğe katılan AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay yaptığı açıklamada,” Gediz’de deprem bölgesinde görev yapan madenci kardeşlerimizle bir araya geldik. 11 İlimizi etkileyip yüzyılın en büyük felaketi olan Kahramanmaraş depremlerinin, ilk anından itibaren bölgeye giden Gedizli madenci kardeşlerimize Gediz Belediyemizin organizasyonu ile vefa yemeği düzenlendi. Etkinliğe milletvekili adaylarımızla birlikte katılıp, kahraman madencilerimize teşekkür belgesi takdim ettik. Canlarını hiçe sayarak büyük afetin ilk gününden itibaren bölgeye giden büyük fedakarlıklar gösteren madenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hakları ödenmez. Afette hayatının kaybeden deprem şehitlerimize rabbimizden rahmet diliyor, mekanları cennet olsun diyoruz” dedi.