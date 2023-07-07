DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliği tarafından görevlendirildikleri deprem bölgesinden dönen Çameli Orman İşletme Şefliği personeline başarı belgesi verildi

Çameli Orman İşletme Şefliği personelleri, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrasında Denizli Valiliği tarafından bölgede görevlendirildi. Denizli’ye dönen Orman İşletme Şefliği personeli, depremin etkilemiş olduğu bölgelerde yapmış oldukları görev süresince gösterdikleri çaba, azim ve yardım sever duruşlarından dolayı başarı belgesiyle onurlandırıldı. Başarılı personellere belgeleri, İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu tarafından takdim edildi.

Çameli Orman İşletme Şefliği personellerini kutlayan İlçe Kaymakamı Eroğlu, “Depremin etkilemiş olduğu bölgelerde yapmış oldukları görev süresince gösterilen çaba, azim ve yardım sever duruşunuz ile vatandaşlarımızın yanında durarak onlara destek olmak ve depremzede vatandaşlarımıza moral ve güç vermiş olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum” dedi.