Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Karabük’ten deprem bölgesine gönderilen yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alan 79 KBÜ personeline teşekkür belgesi takdim etti.

KBÜ Senato Toplantı Odası’nda yapılan programda konuşan Polat, "Bu kadar kalabalık bir ekip ile oradaydınız. İnşallah kalbinizdeki iyilik sevgisi, yardım sevgisi hiçbir zaman eksilmez. Allah hepinizden razı olsun. Ben de depremin ilk haftasında Gaziantep Nurdağı’na ardından Kahramanmaraş’a daha sonra da Hatay’a geçtim. Biz sizler için birçok şey yapmak istedik ama ne yaparsak yapalım sizin emeğinizin karşılığı, bu gönlünüzdeki iyiliğin ve özverinin karşılığı olamaz. Biz de sizlere belge hazırladık. O depremin ilk günlerinde sizin yaptığınız işin ne maddi olarak ne de başka bir şeyle karşılanamaz. Onun için sembolik bir şey yapmaya karar verdik. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Polat, deprem bölgesinde görev alan 79 personele teşekkür belgesini takdim etti.