Hatay’da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı.
Hatay’da fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, çadır kentte kalan vatandaşlar da hava koşullarından ötürü tedirginlik yaşadı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına zaman zaman etkisini artırırken, akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle çadır kentte depremzedelere tedirginlik oluşturdu.
Sağanak yağışın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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