Deprem bölgesi Hatay’ın İskenderun ilçesinde evlerden çok sayıda gümüş ve ziynet eşyalarıyla bilgisayarlar çaldığı tespit edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıstan çaldığı malzemeler de ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe ve Asayiş Şube ekipleri tarafından peş peşe 3 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında evlere giren çok sayıda gümüş ev eşyası, bilgisayar ve altın çalan şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda, şehir dışına kaçmak isterken yakalanan şahıstan, çaldığı eşyalar da ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilip ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen B.A.’nın ’Nitelikli Hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.