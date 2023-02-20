Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen eğitime, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bugün çadırlarda başlandı. Depremin felaketine tanık olan öğrenciler, yeni öğretmenleri ile ders işleyip oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ara verilen eğitime, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bugün çadırlarda başlandı. Depremin felaketine tanık olan öğrenciler, yeni öğretmenleri ile ders işleyip oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde eğitime ara verilirken, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri çadırlarda yeniden okullu oldu. Bölgeye farklı illerden gönderilen öğretmenler eşliğinde derslerini işleyen öğrenciler teneffüslerde ise yeni tanıştıkları öğretmenleri ile çeşitli oyunlar oynuyor. Öğrenciler için oluşturulan sınıfların yanında ise psikososyal destek çadırları da yer alıyor. Hayatın normale dönmeye başladığı ilçede çocukların psikolojik yaraları da sarılıyor.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Demokrasi Meydanı’nda kurulan çadırlarda 160 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğretmenlerinin "demokrasi okulu" adını verdiği çadır sınıflarda ilk gün ise 16 ortaokul, 15 ilkokul, 11 ana sınıfı olmak üzere toplam 42 öğrenciye ders verildi. Günlük 5 saat olarak verilecek eğitimler, hafta boyunca esnek ders programı ile devam edecek.

Batman Kız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selman Onat, "Batman’daki öğretmenler olarak geldim. 3 gündür buradayız. Okullarımız kurduk. Şu ana kadar, sınıfımız kurduk, çevredeki kurumlara, vatandaşlara okul açıldığını haber verdik. Öğrencilerini gönderdiler, eğitime başladık" dedi.

Batman Mehmet Akif İlkokulu Müdürü İdris Gündüz ise, "Batman Valiliği talimatıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde buraya geldik. İlkokulu kurduk. Haftanın 7 günü için program hazırladık. Günde 5 saat etkinliklerle birlikte dersimizi işliyoruz. Esnek müfredatla ders veriyoruz’’ diye konuştu.