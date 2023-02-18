Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görev yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, deprem sonrası sokakta donmak üzereyken buldukları kedinin gerekli sağlık kontrollerini ve bakımını yaptılar. Veteriner hekimlerin adeta maskotu haline gelen “Kara Elbistan” ismini koydukları kediyi Kütahya’ya götürmeye karar verdiler.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem sonrası sokakta donmak üzereyken buldukları kediyi tedavi eden Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, “Kara Elbistan” ismini verdikleri kediyi Kütahya’ya götürmeye karar verdiler.

250 yıllık tarihi mezarlığı da deprem vurdu

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