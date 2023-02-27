Depremin yaralarını sarmak için yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı da dezenfeksiyon seferberliği başlattı. Çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere deprem sonrası denizin yükselmesiyle birlikte mil kaplanan yollarda da temizlik ve hijyen çalışması yapılıyor.

Depremin yaralarını sarmak için yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı da dezenfeksiyon seferberliği başlattı. Çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere deprem sonrası denizin yükselmesiyle birlikte mil kaplanan yollarda da temizlik ve hijyen çalışması yapılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sürdürdüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Depremin yaralarını sarmak için yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay’ın İskenderun ilçesinde görev yapmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi risk taşıyan salgın hastalıklara karşı da vatandaşların ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadır kentler ve ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler İskenderun ilçesindeki Millet Bahçesi, Yunus Emre Mahallesi Salı Pazarı ve Dörtyol Mahallesi çadır kentlerini Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte ediyor. Düzenli olarak yapılmaya devam edilen dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra deprem sonrası denizin yükselmesiyle mil ile kaplanan İskenderun Sahil Yolu Caddesi başta olmak üzere Şehit Ömer ve Şehit Ferhat Gedik alt geçitlerinde de temizlik çalışması yapılıyor.

Büyükşehir gece gündüz deprem bölgesinde

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Hatay’ın Antakya ilçesinde yaptıkları çalışmaların ardında tüm ekipleriyle İskenderun ilçesinde seferber olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak İskenderun’da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgede ne yapılması gerekiyorsa, yapmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı afet ve belalardan korusun. Emek veren başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.