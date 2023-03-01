Bingöl’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgede yaşayan çölyak hastaları için glütensiz lahmacun üretimi başladı.

Bingöl’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgede yaşayan çölyak hastaları için glütensiz lahmacun üretimi başladı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen ve 40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem olduğu günden bu yana bölgeye çeşitli destekler sunan Bingöl’deki hayırsever vatandaşlar ve kamu kurumları, şimdi de bölgedeki çölyak hastaları için kolları sıvadı. Bingöl merkeze bağlı Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Glütensiz Ekmek Üretim Tesisine bir bağışta bulunan hayırsever, bölgede çölyak hastaları için glütensiz lahmacun yapılmasını talep etti. Hayırsever vatandaşın talebi üzerine harekete geçen okul yönetimi ve gönüllü personel, glütensiz lahmacun üretimine başladı. Büyük bir titizlikle hazırlanan lahmacunlar, valilik veya AFAD koordinesinde deprem bölgesindeki çölyak hastalarına ulaştırılacak.

Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kumriye Ekin Eker, tesisteki ustaların gönüllü olarak çalıştığını belirtti. Glütensiz ürünleri deprem bölgesine ulaştırmaya devam ettiklerinin altını çizen Eker, ’’Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Glütensiz Ekmek Üretim Tesisi kurmuştuk. Tesisimizin amacı Bingöl ve çevre illere ekmek üretmekti ancak ülkemizde yaşanan bu elim felaketten sonra organize olduk ve deprem bölgesine ekmek göndermeye başladık. Bu ekmek üretimimizi, hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapmaya başladık. Daha sonra bir hayırseverimizin bağışı ile birlikte okulumuzda lahmacun üretmeye ve göndermeye başladık. Sadece lahmacun değil pizza ve tatlı çeşitleri de hazırlayıp gönderebilmekteyiz. Ustalarımız da özverili ve gönüllü bir şekilde bu çalışmayı yapıyorlar. Bu felakette hepimiz aynı acıyı yaşadık ve elimizden ne geldiyse yapmaya başladık” dedi.