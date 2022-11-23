Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların bekleyişleri sürerken, minikler ise deprem korkusundan parkta oyun oynayarak uzaklaşıyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların bekleyişleri sürerken, minikler ise deprem korkusundan parkta oyun oynayarak uzaklaşıyor.

Saat 04.08’de, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Muhtemel bir depreme karşı önlem alarak evlerine girmeyen vatandaşlar, park ve bahçelerde sabahladı. Depremin merkez üssü Gölyaka’nın sokaklarında hareketlilik hakim. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, Türk Kızılay’ın ve AFAD’ın yardımlarından faydalanırken, görevlendirilen ekiplerin de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sokağa dökülen vatandaşlar park ve bahçelerde konaklarken, çocuklar ise olan bitenden habersiz parkta oyun oynuyor. Sarsıntının sesinden korkan minikler, o korkudan oyun oynayarak uzaklaşıyor.