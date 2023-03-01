Adıyaman’da depremlerin ardından uzun süredir kapalı kalan çiğköfte işletmeleri yeniden açıldı.

Adıyaman’da depremlerin ardından uzun süredir kapalı kalan çiğköfte işletmeleri yeniden açıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası Adıyaman’da binlerce yapı yıkılmış ve binlerce vatandaş ise hayatını kaybetmişti. Depremle birlikte kapanılan çiğköfte işletmeleri 22 günün ardından yeniden açıldı. Kent merkezinin farklı noktalarında açılan çiğköfte işletmelerine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Bir çok vatandaş çiğköfteyi özlediğini belirtti. Adıyamanlıların vazgeçilmez damak tadı olan çiğköfte deprem sonrası daha da büyük ilgi gördü.

Uzun bir süreden sonra kapılarını yeniden açtıklarını dile getiren çiğköfteci Şükrü Aydın, “Yaklaşık 20-25 gün önce dünya tarihinde çok büyük bir deprem yaşadık. Bugün iş yerimizi açtık. Gerek sosyalleşme adına, gerek insanlara umut olma adına, gerek ölmedik kendi küllerimizden yeniden doğacağız adına işletmemizi bugün açtık. Tabii ki vatandaşlar çiğköfteyi özlemiş. Adıyaman’ın en büyük rutinimiz çiğköfteydi. Çiğköftede bugün burada açıktır. Dolayısıyla nispeten de olsa çiğköfte mutluluk yani. Çiğköfte bizlerle özleşmiş bir yiyecek” dedi.

Vatandaşlardan Rojbin Bağcı ise, “Uzun zamandır bir deprem dönemindeyiz, 20-25 gün kadardır. Şuan esnaf olarak da tek açık olan yer burası. Bizler de uzun zamandır çiğköfte yememiştik, şimdi yemeğe geldik” diye konuştu.